"Актуальный репортаж": столичный парк трамваев обновили на 95%

800 трамваев ежедневно перевозят москвичей на городских маршрутах. За последнее время парк обновили на 95%. Известно, что поменять оставшиеся вагоны планируют до 2025 года. Кроме того, подвижной состав требует постоянного обслуживания, этим занимаются в депо.

Как организована работа? Что происходит, когда трамвай возвращается со смены? И какие места в салоне выбирают водители, когда сами становятся пассажирами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.