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10 ноября, 12:00

Город

"Актуальный репортаж": столичный парк трамваев обновили на 95%

"Актуальный репортаж": столичный парк трамваев обновили на 95%

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800 трамваев ежедневно перевозят москвичей на городских маршрутах. За последнее время парк обновили на 95%. Известно, что поменять оставшиеся вагоны планируют до 2025 года. Кроме того, подвижной состав требует постоянного обслуживания, этим занимаются в депо.

Как организована работа? Что происходит, когда трамвай возвращается со смены? И какие места в салоне выбирают водители, когда сами становятся пассажирами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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