10 сентября, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, сколько поездок совершено на МЦК за 9 лет

Полицейские задержали москвичей, угнавших советский автомобиль

Собянин: новый трамвайный маршрут № 90 связал четыре ж/д вокзала

Инспекторы ГАИ выявили более 1,7 тыс нарушений в ходе рейда "Мотобезопасность" в Москве

"Новости дня": Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Сергей Собянин: на МЦК совершено около 1,2 млрд поездок

Автоэксперт рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря МСД

Московский таксист заработал 1 млн рублей за месяц на арендованном автомобиле Maybach

Сварка первых рельсов для ВСМ стартовала в Санкт-Петербурге

Первая в России трамвайная линия без контактной сети начала работу на проспекте Академика Сахарова в Москве. Два километра путей стали частью маршрута № 90. По нему пассажиров перевозит современный состав "Львенок-Москва".

Температура воздуха в столице 10 сентября достигла отметки 22 градусов. По прогнозам синоптиков, сухая и солнечная погода задержится в городе до конца недели.

Открытое горение ликвидировали на месте пожара в подмосковном поселке Некрасовском, сообщили в МЧС. Ранее там загорелся склад с пластиковой продукцией. Огонь успел охватить 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

