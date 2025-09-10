Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Первая в России трамвайная линия без контактной сети начала работу на проспекте Академика Сахарова в Москве. Два километра путей стали частью маршрута № 90. По нему пассажиров перевозит современный состав "Львенок-Москва".

Температура воздуха в столице 10 сентября достигла отметки 22 градусов. По прогнозам синоптиков, сухая и солнечная погода задержится в городе до конца недели.



Открытое горение ликвидировали на месте пожара в подмосковном поселке Некрасовском, сообщили в МЧС. Ранее там загорелся склад с пластиковой продукцией. Огонь успел охватить 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.