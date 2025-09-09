Форма поиска по сайту

09 сентября, 18:05

Мэр Москвы

"Новости дня": МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

Собянин назвал проекты, в которых приняли участие столичные школьники этим летом

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы

Мэр Москвы: на МЦД самый молодой парк пригородных поездов в Европе

Собянин: роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов

Московским скоростным диаметром ежедневно пользуются 400 тысяч автомобилистов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Магистрали исполнилось два года. Она соединяет крупнейшие шоссе и проспекты и позволяет жителям шести округов быстрее добираться домой и на работу. На сегодняшний день МСД – самый протяженный проходящий через город диаметр.

В Первом Московском кадетском корпусе в районе Фили-Давыдково открыли мемориальную доску в память о выпускниках Навигацкой школы, погибших в боях специальной военной операции. Это – Артем Базарнов, Иван Чикарев и Павел Яковлев. Всех их посмертно наградили орденами Мужества.

Осенний фестиваль ГТО пройдет на стадионе "Авангард" в районе Измайлово 20 сентября. Сдать нормативы смогут взрослые и дети от 6 лет. Также на фестивале пройдет эстафета ГТО для женских, мужских и смешанных команд.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортспортфестивалигородвидео

