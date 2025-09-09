Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

В Москве полностью обновили подвижной состав на четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД). О завершении масштабного проекта объявил Сергей Собянин, который принял участие в церемонии, посвященной событию.

По словам мэра, всего с 2014 года на линии МЦД было поставлено 398 современных составов. Теперь здесь самый молодой парк пригородных поездов в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.