Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы

Мэр Москвы: на МЦД самый молодой парк пригородных поездов в Европе

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Собянин: роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов

Собянин: более 70 тыс зданий подготовили в городе к новому отопительному сезону

Собянин: более 78 тыс человек прошли обучение в "Технограде" на ВДНХ

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Собянин: 74 тыс зданий подготовили в Москве к новому отопительному сезону

В Москве полностью обновили подвижной состав на четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД). О завершении масштабного проекта объявил Сергей Собянин, который принял участие в церемонии, посвященной событию.

По словам мэра, всего с 2014 года на линии МЦД было поставлено 398 современных составов. Теперь здесь самый молодой парк пригородных поездов в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика