Вывозные рейсы из Дубая и Дохи прибудут в Москву 10 марта

В Москве 10 марта ждут прибытия сразу нескольких вывозных рейсов. "Аэрофлот" двумя самолетами доставит туристов из Дубая. Перевозить пассажиров по ранее купленным билетам планируют до 11 марта включительно.

В Шереметьево прилетит борт из Дохи. Над его организацией работало посольство России в Катаре. В Европе подсчитали, что из-за конфликта на Ближнем Востоке ежедневно отменяют примерно по 1 тысяче авиарейсов.

