10 марта, 08:00

Рост цен на такси во время непогоды могут ограничить в России

Рост цен на такси во время непогоды могут ограничить в России

Эскалатор закроют на станции столичного метро "Достоевская" с 17 марта

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Собянин: электросуда будут обслуживать и ремонтировать на Московской верфи

Семь новых автобусных маршрутов свяжут Москву с областью весной

"Новости дня": в районе Свиблово усилят безопасность пешеходов

В Москву прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

В Шереметьево приняли первый рейс из Дохи

"Новости дня": парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 9 марта

В России могут ограничить рост цен на такси во время непогоды и чрезвычайных ситуаций. Минтранс и ФАС обсуждают введение предельного коэффициента, выше которого тариф поднимать будет нельзя.

Член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Вадим Мельников отметил, что рынок такси является достаточно непростым. В нем участвуют не только потребители и производители услуг, но и агрегаторы, которые осуществляют передачу заказов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

