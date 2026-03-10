10 марта, 08:00Транспорт
Рост цен на такси во время непогоды могут ограничить в России
В России могут ограничить рост цен на такси во время непогоды и чрезвычайных ситуаций. Минтранс и ФАС обсуждают введение предельного коэффициента, выше которого тариф поднимать будет нельзя.
Член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Вадим Мельников отметил, что рынок такси является достаточно непростым. В нем участвуют не только потребители и производители услуг, но и агрегаторы, которые осуществляют передачу заказов.
