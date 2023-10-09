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09 октября, 07:30

Транспорт

Бесплатные дождевики появились на электровелосипедах столичного проката

Бесплатные дождевики появились на электровелосипедах столичного проката

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На городских прокатных велосипедах в Москве появились бесплатные дождевики. Они находятся в компактном оранжевом чехле, который закреплен на руле, рассказали в Дептрансе столицы.

После поездки дождевик можно забрать с собой. Также в сырую погоду в столице действует специальный тариф "Подарок в дождь": он доступен 24 часа с момента оплаты, стоимость доступа – пять рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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