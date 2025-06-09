Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 22:15

Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Улицы в центре Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

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Некоторые улицы в центре Москвы перекроют 11 июня из-за праздничного концерта ко Дню России. По данным ЦОДД, с 07:00 до 23:00 водители не смогут проехать по всем улицам в районе Красной площади.

Кроме того, автомобилисты не смогут припарковать свои транспортные средства на Фрунзенской набережной, а также на улицах Ильинке и Варварке. В связи с введением временных ограничений водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом перекрытий дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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