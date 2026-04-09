Число безбилетников в Москве сократилось на 18% с начала года

В Москве отмечается снижение числа безбилетных пассажиров. С начала года их количество уменьшилось на 18%. За первые 3 месяца контролеры выписали штрафы более чем 98 тысячам пассажиров.

Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировано на западе, юго-востоке и юго-западе Москвы. Всего за первый квартал было проверено свыше 3 миллионов проездных билетов в наземном транспорте.

