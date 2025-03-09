Новости регионов: корабли освобождают изо льда в Якутии

В Якутии полным ходом идет работа по выморозке более сотни судов. Каждый год эти работы начинают в конце ноября и завершают в марте. Все происходит в одном из затонов на реке Лена. Специалисты постепенно освобождают суда, выпиливая лед слой за слоем. Это делают для того, чтобы успеть подготовить технику к сезону навигации.

Тем временем в Омске спасатели вытащили мужчину из-под завалов рухнувшей кочегарки. Это произошло в пристройке к частному дому. По предварительной информации, там произошла разгерметизация котла. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли пострадавшему выбраться, оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.