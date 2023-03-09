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11:45

Транспорт

Новый сервисный центр открыли на станции "Текстильщики" БКЛ

Новый сервисный центр открыли на станции "Текстильщики" БКЛ

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Новый сервисный центр открыли на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Там пассажирам помогают решить возникшие проблемы с проездными. Например, сотрудники столичного метрополитена помогут решить вопрос с неисправными проездными билетами, получить временные билеты для обучающихся, а также перенести баланс с неработающей карты "Тройка" на новую.

Другие сервисные центры открыты на станциях "Кунцевская", "Проспект Вернадского" и "Савеловская" БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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