Новый сервисный центр открыли на станции "Текстильщики" БКЛ

Новый сервисный центр открыли на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Там пассажирам помогают решить возникшие проблемы с проездными. Например, сотрудники столичного метрополитена помогут решить вопрос с неисправными проездными билетами, получить временные билеты для обучающихся, а также перенести баланс с неработающей карты "Тройка" на новую.

Другие сервисные центры открыты на станциях "Кунцевская", "Проспект Вернадского" и "Савеловская" БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.