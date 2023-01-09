Городской транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях морозов

Морозы не повлияли на работу общественного транспорта, все столичные автобусы, электробусы, трамваи и поезда подземки курсируют в штатном режиме. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Транспортную систему подготовили к работе в холода заранее. Так, в метро на входе создали тепловые завесы. Температуру на станциях и в вестибюлях измеряют два раза в день. Поддерживают комфортный климат и в наземном транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.