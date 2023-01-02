В ТПУ "Печатники" создадут комфортные рабочие места для сотрудников БКЛ метро

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В здании эксплуатационного персонала (ОЗЭП) в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Печатники" появится свыше 300 рабочих мест для сотрудников восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, более 250 удобных помещений для работников разных служб расположатся на шести этажах.

"На каждом этаже предусмотрены раздевалки для персонала и комнаты для приема пищи. На подземном этаже здания расположены технические помещения, в частности водомерный узел и насосная станция", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что ОЗЭП создается около вестибюля № 2 станции "Печатники” БКЛ метро, являющегося важной составляющей формируемого ТПУ.

Через второй вестибюль пассажиры смогут выйти на Шоссейную улицу, к остановкам наземного транспорта. Здесь оборудовали крытую галерею, которая ведет от вестибюля к платформе МЦД-2.

Пассажиры смогут сделать пересадку на станцию "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии через первый вестибюль. Также здесь можно будет выйти на улицу Гурьянова. Так, транспортно-пересадочный узел объединит две станции метро, МЦД и наземный транспорт.

Ранее Бочкарев рассказал, что столичный опыт по развитию ТПУ как пример эффективного внедрения инфраструктуры перевозок в городскую среду будет интересен регионам России. Он напомнил, что в 2022 году завершилась технологическая часть ТПУ "Нижегородская", который объединил одноименную станцию метро Большой кольцевой и Некрасовской линий, платформы МЦД, МЦК и наземный транспорт.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в марте объекты посетила делегация из Екатеринбурга, которая осмотрела ТПУ "Нижегородская" и строящуюся станцию БКЛ "Текстильщики".



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