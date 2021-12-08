"Москва и мир": БКЛ и новый канцлер Германии

Новым участком БКЛ с начала его работы воспользовались почти 85 тысяч пассажиров. Самыми популярными станциями в первый день стали "Воронцовская", "Кунцевская" и "Мичуринский проспект".

Участок от "Мнёвников" до "Каховской" запустили 8 декабря. Заработали сразу 10 станций. Работу новых станций поддерживают примерно 550 инженерных систем, рассказал заммэра Андрей Бочкарев. Это в том числе новейшие системы интеллектуального видеонаблюдения и пожаротушения.

Пассажиров Большой кольцевой линии обслуживают только современные поезда – это 40 составов "Москва-2020". В каждом вагоне – по две системы обеззараживания воздуха. Кроме того, в новых поездах широкие двери и большое количеств USB-зарядок. Для удобства пассажиров там установили обновленные интерактивные схемы для построения маршрутов и наддверные табло.

Открыть БКЛ полностью хотят раньше плана – в 2023 году. Как сообщил Сергей Собянин, строители закончат проходку тоннелей до конца этого года, тем самым замкнув кольцо.

Германия выбрала нового канцлера. Им стал Олаф Шольц. За его назначение проголосовали 395 депутатов Бундестага. Таким образом, политик стал девятым федеральным канцлером Германии. Официальную грамоту о назначении Шольцу вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемонию в прямом эфире показали все немецкие телеканалы.

Новый глава правительства – социал-демократ. Его партия сенсационно победила на последних парламентских выборах, отодвинув на второе место "Христианско-демократический союз", который много лет возглавляла Ангела Меркель. Политик, руководившая страной 16 лет, решила больше не выдвигать свою кандидатуру.

Что касается политической позиции нового главы правительства, то еще в конце ноября Шольц объявил о заключении коалиционного соглашения с "Зелеными" и "Свободными демократами". Этот партийный союз в Германии получил название "Светофор".

Олафу Шольцу 63 года. В последнее время он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель.

На МКС прилетел корабль "Союз МС-20". Он доставил на орбиту российского космонавта Александра Мисуркина и впервые сразу двух космических туристов – японского миллиардера и мецената Юсаку Маэдзава, а также видеорежиссера Йозо Хирано.

Пуск состоялся 8 декабря утром на космодроме Байконур. Полет прошел по четырехвитковой схеме. Маэдзава и Хирано проведут в космосе 12 суток. Они планируют снимать видео для YouTube-канала. Также японцы запланировали два эксперимента – написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.

Туристов на МКС Россия не отправляла около 12 лет. После 2009 года места в "Союзах" были заняты американскими астронавтами, за доставку которых NASA платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь на орбиту они летают кораблями частной компании SpaceX. Освободившиеся места в "Союзах" Россия продает другим странам.