Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В районе станции метро "Пролетарская" трамваи отменили маршруты из-за обрыва сети. Ранее стало известно, что контактный провод оборвал автокран, который двигался по проезжей части с поднятой стрелой. В результате там задерживались трамваи № А, 38, 40 и 43. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью потушили. Об этом сообщили в МЧС. Пожар там начался еще 3 августа. Площадь возгорания превысила 50 тысяч квадратных метров. Там частично обрушились кровля и стена здания. Самостоятельно смогли эвакуироваться около 1 000 человек. По информации МЧС, 11 граждан пострадали. По данным Следственного комитета, всего сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Среди них – короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, а также неосторожное обращение с огнем.

Внуково станет первым аэропортом, в который можно будет доехать на метро. Сейчас полным ходом ведется строительство Пыхтинского метромоста и станции "Пыхтино". Дальше ветку продлят до аэропорта. Она станет продолжением Калининско-Солнцевской линии.

Уголовное дело возбудили после того, как на севере столицы пьяный мужчина разбил 15 машин. Все произошло на улице Софьи Ковалевской. В качестве орудия нарушитель использовал железную урну. Очевидцы сразу же позвонили в полицию, хулигана задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские задержали подозреваемого в краже электросамокатов и велосипедов из подъездов жилых домов в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в МВД. В полицию поступило пять заявлений о кражах. Общая сумма украденного превысила 150 тысяч рублей. По предварительным данным, у задержанного был сообщник. Вместе они проникали в подъезды, перерезали противоугонные замки и забирали вещи. Похищенное сдавали в ломбард. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

