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08 июля, 18:15

Транспорт

ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации транспортных средств

ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации транспортных средств

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Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из обязательных документов для регистрации транспортных средств. Теперь снять транспорт с госучета в случае угона можно будет после того, как владелец подаст соответствующее заявление.

При этом при продаже автомобиля можно будет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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