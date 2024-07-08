ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации транспортных средств

Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из обязательных документов для регистрации транспортных средств. Теперь снять транспорт с госучета в случае угона можно будет после того, как владелец подаст соответствующее заявление.

При этом при продаже автомобиля можно будет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

