Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ

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Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Телеграмма президента РФ опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что жизнь доказала востребованной этой стратегической магистрали. Поэтому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссибирской магистрали, повышение их пропускной способности и обновление железнодорожной структуры, указано в телеграмме.

К этому юбилею приурочены и торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах страны, подчеркнул Путин и добавил, что основным центром празднования стала столица БАМа – Тында.

Ранее президент РФ назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век. По его словам, там необходимо развивать инфраструктуру. Одним из таких проектов стал мост на Сахалине, который до сих пор сохраняет свою актуальность, уточнил Путин.