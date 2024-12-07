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07 декабря, 09:15

Транспорт

Отделка пассажирской зоны завершилась в восточном вестибюле станции "Каширская" БКЛ

Отделка пассажирской зоны завершилась в восточном вестибюле станции "Каширская" БКЛ

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На станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро завершили отделку пассажирской зоны восточного вестибюля. Там заменили инженерные коммуникации и оборудование, уложили гранитный камень и смонтировали освещение.

Станцию открыли еще в 1969 году в составе Замоскворецкой ветки, затем она присоединилась еще и к Каховской. Впоследствии ее включили в БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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