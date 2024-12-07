Отделка пассажирской зоны завершилась в восточном вестибюле станции "Каширская" БКЛ

На станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро завершили отделку пассажирской зоны восточного вестибюля. Там заменили инженерные коммуникации и оборудование, уложили гранитный камень и смонтировали освещение.

Станцию открыли еще в 1969 году в составе Замоскворецкой ветки, затем она присоединилась еще и к Каховской. Впоследствии ее включили в БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

