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05 декабря, 16:45

Транспорт

"Мой район. Новости": первый коридор скоростного движения появится в СВАО

"Мой район. Новости": первый коридор скоростного движения появится в СВАО

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Первый транспортный коридор скоростного движения для автобусов и электробусов строят на Северо-Востоке Москвы. Он пройдет через улицы Череповецкую, Широкую и Лескова. Такая зона будет состоять из обособленной выделенной полосы в крайнем левом ряду и современных платформ для остановок.

Автобусы и электробусы получат приоритет на перекрестках, пешеходных переходов станет больше, а скорость движения наземного транспорта увеличится в среднем на 30%.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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