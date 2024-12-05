"Мой район. Новости": первый коридор скоростного движения появится в СВАО

Первый транспортный коридор скоростного движения для автобусов и электробусов строят на Северо-Востоке Москвы. Он пройдет через улицы Череповецкую, Широкую и Лескова. Такая зона будет состоять из обособленной выделенной полосы в крайнем левом ряду и современных платформ для остановок.

Автобусы и электробусы получат приоритет на перекрестках, пешеходных переходов станет больше, а скорость движения наземного транспорта увеличится в среднем на 30%.

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