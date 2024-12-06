Пассажирский причал Фили в ЗАО будет капитально отремонтирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажирский причал Фили в Западном административном округе столицы (ЗАО) будет капитально отремонтирован. Работы уже начались, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта", – отметил заммэра города Петр Бирюков.

До этого времени капитальный ремонт сооружения не производился ни разу с момента его ввода в эксплуатацию, что произошло в 1974 году. По итогам нынешних работ специалисты восстановят бетонную поверхность стенок причала и отремонтируют швы. Также планируется заменить покрытие площадки и отбойные устройства и обновить лестничные сходы.

Предполагается, что работы подойдут к концу в марте 2025 года.

Вместе с тем до конца 2024 года в Москве будут капитально отремонтированы 34 дома с арочными окнами. Специалисты комплекса горхоза столицы уже починили пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу Ленинградское шоссе, дом 94, корпус 3. Для его ремонта они подобрали современные материалы и технологии – сначала расчистили фасад, обработали специальными составами, восстановили архитектурные элементы, нанесли штукатурку и окрасили здание в исторический светло-желтый цвет.