Более 30 домов с арочными окнами будут капитально отремонтированы до конца года

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

До конца 2024 года в Москве буду капитально отремонтированы 34 дома с арочными окнами, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на фонд капитального ремонта многоквартирных домов города.

В настоящее время специалисты комплекса горхоза столицы уже починили пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу Ленинградское шоссе, дом 94, корпус 3. Его возвели в стиле советского неоклассицизма в 1954 году. Первые три этажа отделены от остальных профильным карнизом, а также имеют русты. Выходящие на улицу окна выделены наличниками с арочными завершениями.

Для его ремонта специалисты подобрали современные материалы и технологии – сначала расчистили фасад, обработали специальными составами, восстановили архитектурные элементы, нанесли штукатурку и окрасили здание в исторический светло-желтый цвет. Здесь же починили балконные плиты, цветочницы, заменили балконные экраны и привели в порядок входы в здание. Также заменены ряд инженерных систем внутри дома, откосы и водосток.

Другой похожей пятиэтажкой с арочными окнами является дом 24, корпус 2, в Петровско-Разумовском проезде, выстроенный в 1955 году по типовому проекту. Специалисты обновили фасад и подъезды, заменили электросети и системы водоснабжения. Продолжается ремонт отопительной системы. Фасадные работы аналогичны предыдущему зданию. При этом стены первого этажа уже выкрашены в цвет светлой слоновой кости.

Кроме того, завершены работы в доме 11А, в проезде Аэропорта, построенном в 1954 году. Здесь также восстановили инженерные системы, починили фасад и подвал здания, а также привели в порядок кирпичный дымоход. Архитектурные элементы выкрашены в белый цвет.

Ранее столичные специалисты уже начали проводить капитальный ремонт пяти домов, выстроенных еще до революции 1917 года. Их особенность в том, что они облицованы глазурованной плиткой. Для этого специалисты разработали индивидуальные планы работ и подобрали современные российские материалы и передовые технологии.

