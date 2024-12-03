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03 декабря, 13:15

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Фигуру Деда Мороза высотой более 2,5 метра установили на станции метро "Трубная"

Фигуру Деда Мороза высотой более 2,5 метра установили на станции метро "Трубная"

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Столицу активно украшают в преддверии Нового года. На станции метро "Трубная" уже встречает пассажиров установленная фигура Деда Мороза, высота которой превышает 2,5 метра.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, Сергей Собянин в этом году поручил более вдумчиво и красочно подойти к украшению всей транспортной инфраструктуры. Помимо красивого оформления, по всему городу будут ездить Деды Морозы и дарить подарки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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