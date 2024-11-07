Выставка "Ты выглядишь на все 100!" открылась в Музее транспорта Москвы

В Музее транспорта Москвы открылась выставка "Ты выглядишь на все 100!", где представлены уникальные экспонаты, демонстрирующие изменения в дизайне техники за последние сто лет. Среди них – редкие автомобили, такие как ЗиС-Спорт и "Победа", а также инновационные проекты, включая футуристический "Шаропоезд" и единственное глиссирующее по воде пассажирское судно вместимостью до 150 человек ОСГА-25.

Директор музея Оксана Бондаренко отметила, что экспозиция отражает развитие транспортного дизайна и позволяет увидеть, как идеи и замыслы дизайнеров менялись под воздействием времени.

Особое внимание посетителей привлекает концепт электромобиля "Молния", разработанный инженерным бюро департамента транспорта Москвы, и электромобиль "Атом", который находится на финальном этапе тестирования. Выставка продлится до 1 октября 2025 года.

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