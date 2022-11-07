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07 ноября, 17:15

Транспорт

МСД станет платным для транзита – Дептранс

МСД станет платным для транзита – Дептранс

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Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин со 2 января 2023 года. Тариф – 950 рублей, сообщили в столичном Дептрансе. При этом магистраль останется бесплатной для всех легковых машин с номерами Москвы и области, городского транспорта. А еще для такси с лицензией и междугородних автобусов.

Контролировать проезд будет с помощью системы фотовидеофиксации. В Дептрансе уточнили, что систему взимания платы начнут тестировать уже в декабре этого года. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, платный транзит нужен для того, чтобы обеспечить поставленную мэром задачу – сделать так, чтобы МСД работал, прежде всего, как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области.

Главное назначение МСД – снизить нагрузку на Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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