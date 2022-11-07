Трамвайные пути обустроят на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты начали обособлять трамвайные пути на Измайловском и Серпуховском Валу, а также на Волочаевской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, также ведутся работы по отделению путей в Ростокинском проезде.

Отмечается, что высота обособления составит 15 сантиметров. В результате трамваи не будут зависеть от движения автомобилей, а их средняя скорость увеличится на 30%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 2,5 миллиарда рублей на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры столицы. Средства получит ГУП "Московский метрополитен".

До этого москвичам рассказали о нововведениях, которые призваны улучшить опыт от проезда в столичной сети трамваев. Так, на Волоколамском шоссе завершилось строительство новых приподнятых платформ для трамвайных остановок. 12 таких платформ разместили на выделенной линии от улицы Алабяна до канала имени Москвы.

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