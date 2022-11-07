Дептранс рассказал, как изменились маршруты москвичей с закрытием участка оранжевой линии

В Дептрансе рассказали, как проходит у москвичей первый рабочий день в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. Станции от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" недоступны для пассажиров до 8 ноября.

В час пик ездили около 130 бесплатных автобусов большого класса с интервалом меньше минуты. Часть пассажиров пересели на соседние линии метро – Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую, а также МЦК и БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.