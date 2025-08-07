Форма поиска по сайту

07 августа, 13:15

Транспорт

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург продлятся до 2026 года

Испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом продолжаются в Щербинке. Как сообщили в департаменте контактной сети и тяговых подстанций, работы продлятся до февраля 2026 года.

Протяженность первой в стране ВСМ составит 679 километров. Поезда смогут перевозить более 20 миллионов пассажиров в год. Ожидается, что время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Планируется 16 остановок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

