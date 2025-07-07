07 июля, 22:30Транспорт
На Ярославском направлении появятся 35 современных составов до 2026 года
В Московском регионе на рельсы вышли новые поезда "Иволга" четвертого поколения. Для сокращения интервалов построены дополнительные магистральные пути, а до конца 2026 года на Ярославском направлении появится до 35 новых поездов.
Уже в этом году старые электрички заменят двадцать современных составов, преимущественно последней модификации. К 2030 году на этом направлении будут курсировать 92 новых поезда. Новая модель способна перевозить до 768 пассажиров.
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