На Ярославском направлении появятся 35 современных составов до 2026 года

В Московском регионе на рельсы вышли новые поезда "Иволга" четвертого поколения. Для сокращения интервалов построены дополнительные магистральные пути, а до конца 2026 года на Ярославском направлении появится до 35 новых поездов.

Уже в этом году старые электрички заменят двадцать современных составов, преимущественно последней модификации. К 2030 году на этом направлении будут курсировать 92 новых поезда. Новая модель способна перевозить до 768 пассажиров.

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