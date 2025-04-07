Станция метро "Крылатское" вновь открыта для пассажиров

Станция "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метро снова работает в штатном режиме – об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ранее поезда проезжали станцию без остановки из-за проверки инфраструктуры.

На время закрытия для пассажиров был организован компенсационный маршрут между "Строгино" и "Молодежной". Мосгортранс выделил 30 автобусов, которые делали остановку у станции "Крылатское".

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