07 апреля, 09:15Транспорт
Станция метро "Крылатское" вновь открыта для пассажиров
Станция "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метро снова работает в штатном режиме – об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ранее поезда проезжали станцию без остановки из-за проверки инфраструктуры.
На время закрытия для пассажиров был организован компенсационный маршрут между "Строгино" и "Молодежной". Мосгортранс выделил 30 автобусов, которые делали остановку у станции "Крылатское".
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