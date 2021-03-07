В России вступил закон о запрете высаживать детей без билета

С сегодняшнего дня водители и кондукторы больше не могут высадить из транспорта ребенка, даже если у него нет билета.

В России вступил в силу новый закон. Он касается детей младше 16 лет, которые едут одни, без взрослых. При этом если ребенок едет со взрослыми, но платить за проезд они не хотят, то всех их могут высадить на ближайшей остановке.

Законопроект разрабатывали Минтрансе. В ведомстве обратили внимание на несколько случаев, когда детей без билета высаживали из транспорта, и те оставались совсем одни в незнакомом месте. Теперь это запрещено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.