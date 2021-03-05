Телеканал Москва 24 расскажет о работе первых девушек-машинисток

Любая девушка теперь может стать матросом или, например, водителем самосвала. С этого года Минтруд существенно сократил список так называемых "неженских" профессий. Кроме того, вот уже два месяца в метро работают женщины-машинисты.

Телеканал Москва 24 расскажет историю первых девушек-машинисток, которые мечтали занять место, принадлежавшее раньше только мужчинам. Телезрителям покажут все тонкости этой "неженской" работы в мужском коллективе. Подробнее – в программе "Москва сегодня" 5 марта в 19:00.