Минфин РФ предложил не ремонтировать хорошие дороги

В России хотят сэкономить на хороших дорогах. В Минфине предложили не менять полотно и бордюры, если они в хорошем состоянии. Даже, если по плану подошел срок.

О том, кто будет решать, когда перекладывать асфальт, и куда хотят направить сэкономленные деньги, – в эфире телеканала Москва 24.