Движение межтерминальных поездов в Шереметьево приостановят 6 июня

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Работа метро, обеспечивающего транспортное сообщение между терминалами столичного аэропорта Шереметьево, будет приостановлена с 00:00 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Подземное метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C, временно не будет работать", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали пользоваться поездом "Аэроэкспресс", на котором за 65 минут без пересадок можно доехать до терминалов В и С от Белорусского вокзала.

Кроме того, из Химок, Лобни и Москвы до Шереметьево можно добраться на автобусах. В столице они отправляются от станций метро "Китай-город", "Речной вокзал", "Ховрино" и "Планерная".

Новую железнодорожную станцию для поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево открыли 1 июня. Теперь пассажиры могут добраться до терминалов B и C. До этого поезд останавливался только у терминалов E, D и F, которые находятся в южной части аэропорта.

