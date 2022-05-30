В Москве обновили более 3 млн квадратных метров асфальта

Более трех миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве за последний месяц. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Уже отремонтировали 54 объекта – это шоссе Энтузиастов, часть Волоколамского шоссе, некоторые участки МКАД и ТТК.

Всего в этом году планируют заменить 23 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В работе – участки Бульварного кольца, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новая Басманная и Бакунинская.

Ремонт идет в основном в ночное время, когда ниже трафик. Одна из задач – убрать все неровности на дорогах, ведь они могут стать причиной аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.