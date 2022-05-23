В РФ могут появиться дороги из утилизированного пластика

В России могут появиться дороги из утилизированного пластика. Это позволит улучшить качество покрытия, сделать его дешевле и решить проблему с переработкой пластмассы.

Проект разработали специалисты управления дорог и транспорта Липецкой области. Они предлагают использовать для строительства асфальта измельченные и расплавленные пакеты, упаковки для закусок и бутылки. Авторы отмечают, что такое дорожное покрытие обладает высокой водостойкостью и повышенной прочностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.