06 мая, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 мая
Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Волоколамском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
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