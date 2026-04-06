Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции "Народное Ополчение", сообщил Сергей Собянин. Готовы основные конструкции станции, завершены монолитные работы, идет монтаж оборудования и отделка. Ожидается, что после открытия новой станцией будут пользоваться порядка 12 тысяч пассажиров в сутки.

"Новый кампус Московского государственного технологического университета "Станкин" возведут в Коммунарке под кураторством департамента гражданского строительства. Ориентировочно площадь объектов составит около 232 тысяч квадратных метров. Это будет многофункциональное комфортное пространство, для обучения и проживания студентов", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года социальную инфраструктуру Можайского района дополнили 15 объектов. В районе возвели 9 детских садов и школ, 3 объекта спорта и здравоохранения и другие соцучреждения.