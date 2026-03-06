06 марта, 18:45Транспорт
Парковка транспорта ограничена возле Рижского рынка до 8 марта
В Дептрансе прогнозировали рост трафика в районе Рижского рынка. В связи с этим введены ограничения на парковку. Оставлять машины возле цветочного базара и на соседних улицах нельзя до 8 марта.
Ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс сообщил, что ограничения вводят, чтобы дороги оставались свободными. По прогнозам, трафик в районе будет плотным. Время в пути на проспекте Мира на Варижской эстакаде и прилегающих улицах может вырасти в 2–4 раза.
