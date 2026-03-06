До 2031 года в метро, на МЦК и МЦД установят более 4,5 тыс новых турникетов

До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тысячи новых турникетов, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Жанна Ермолина. Число турникетов увеличится на 20%, пропускная способность станций вырастет на 40%.

Чаще всего пассажиры пользуются картой "Тройка". С 2023 года ее производят в России. Микросхемы создают на заводе в "Технополисе "Москва". Самым бюджетным способом оплаты остается биометрия. Число пассажиров с технологией распознавания лица выросло вдвое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.