06 марта, 12:45

Транспорт

Авиакомпания "Победа" отменит все рейсы в ОАЭ с 9 по 29 марта

Авиакомпания "Победа" отменяет все рейсы в ОАЭ и из страны с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендовали покинуть страну на самолетах, которые отправятся 7-го и 8-го числа.

Авиакомпания Etihad возобновляет часть регулярных рейсов из Абу-Даби с 6 марта. Среди них – самолеты в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполнять в ограниченном режиме. Расписание зависит от разрешений властей и ситуации с воздушным пространством на Ближнем Востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

