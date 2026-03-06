Более 80 новых турникетов установят в московском метро в этом году

Более 80 турникетов установят в московском метро в этом году. Новая модель стала более быстрой и компактной. Автоматы по продаже билетов тоже стали удобнее. Это позволит пассажирам проводить меньше времени в вестибюлях и экономить время в пути.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что в пиковые часы бывают очереди к турникетам на старых станциях. Там нет места для установки дополнительных турникетов, а станции являются объектами культурного наследия. Новые компактные турникеты помогают решить эту проблему.

