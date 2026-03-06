В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 марта

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 67-го километра, рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

