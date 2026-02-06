В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 февраля

Общая интенсивность на дорогах Москвы составляет 4 балла по данным ЦОДД. Наиболее плотное движение наблюдается в сторону центра на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внешней стороне ТТК в районе Киевского путепровода.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд плотный трафик будет в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на проспекте Андропова, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.