05 сентября, 07:15

Транспорт

В Москве оштрафовали нескольких электросамокатчиков за нарушения правил

В Москве оштрафовали электросамокатчиков за нарушения правил движения. Один из мужчин выехал на Каширское шоссе, за что был привлечен к ответственности.

Также по камерам зафиксировали подростков, которые вдвоем катались на одном самокате по проспекту Мира. Они двигались по встречной полосе и указали недостоверные сведения о возрасте. Штраф выписали и взрослому, который передал им свой аккаунт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

