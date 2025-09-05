В Москве оштрафовали нескольких электросамокатчиков за нарушения правил

В Москве оштрафовали электросамокатчиков за нарушения правил движения. Один из мужчин выехал на Каширское шоссе, за что был привлечен к ответственности.

Также по камерам зафиксировали подростков, которые вдвоем катались на одном самокате по проспекту Мира. Они двигались по встречной полосе и указали недостоверные сведения о возрасте. Штраф выписали и взрослому, который передал им свой аккаунт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.