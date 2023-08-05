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Транспорт

Строительство станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро вышло на финишную прямую

Строительство станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро вышло на финишную прямую

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Строительство станции "Пыхтино" вышло на финишную прямую. Специалисты уже приступили к пуско-наладочным работам.

"Пыхтино" – это часть нового участка Солнцевской линии, открыть который обещают уже в этом году. Таким образом, Внуково станет первым в России аэропортом, до которого дотянется подземка. На пути к нему поезда будут выезжать на поверхность и потом снова возвращаться в тоннель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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