Строительство станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Строительство станции "Пыхтино" вышло на финишную прямую. Специалисты уже приступили к пуско-наладочным работам.

"Пыхтино" – это часть нового участка Солнцевской линии, открыть который обещают уже в этом году. Таким образом, Внуково станет первым в России аэропортом, до которого дотянется подземка. На пути к нему поезда будут выезжать на поверхность и потом снова возвращаться в тоннель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.