Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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17:30

Общество

Новости часа: комплексы видеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД

Новости часа: комплексы видеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД

Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных курсах и программах для предпринимателей

Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

Собянин рассказал, каким будет возрожденный спорткомплекс "Олимпийский"

Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексы фотовидеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Законопроект о сокращении рабочего дня во время жары внесли в Госдуму. Согласно документу, работодатель обязан сократить рабочий день при температуре воздуха 28,5 градуса на один час.

Взрыв газа в жилом доме Канска произошел при замене трубопровода в одной из квартир. Таковы данные СК РФ.

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