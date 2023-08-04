Новости часа: комплексы видеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексы фотовидеофиксации установят на "Москвичах 3е", которые передали ЦОДД. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Законопроект о сокращении рабочего дня во время жары внесли в Госдуму. Согласно документу, работодатель обязан сократить рабочий день при температуре воздуха 28,5 градуса на один час.

Взрыв газа в жилом доме Канска произошел при замене трубопровода в одной из квартир. Таковы данные СК РФ.