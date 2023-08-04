Пассажирам столичных вокзалов и станций метро продолжат раздавать воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жителям и гостям Москвы продолжат раздавать воду на столичных вокзалах и станциях метрополитена. Горожане могут получить ее на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Кроме того, воду можно взять на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский Парк", "Пионерская" и "Кунцевская".

Ее будут раздавать в вечерний час пик на таких вокзалах, как Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Белорусский, Павелецкий и Киевский, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, транспортный комплекс будет отслеживать температуру, при которой необходимо раздавать воду.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

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