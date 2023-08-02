Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве 3–4 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в четверг и пятницу объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Местами в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 29–31 градусов", – говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать с 12:00 3 августа до 18:00 4 августа. Между тем в целом в столичном регионе до вечера четверга сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели рекомендуют горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.



Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра