Самые теплые ночи ожидаются в Москве в ближайшие пять суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие пять суток в Москве ожидаются самые теплые ночи с начала летнего сезона. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист пояснила, что температура воздуха на высоте 1,5 километра, где ранее было зафиксировано 10 градусов тепла, продолжает расти. Вместе с этим прогревается и приземленный слой воздуха.

"В последующие пять суток адвекция тепла в столичном регионе продолжится. На 1,5 километра температура воздуха достигнет 20 градусов выше нуля. И ночи, и дни окажутся самыми теплыми с начала лета", – информировала Позднякова.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, воздух в городе в ночь на 3 августа прогрелся до 17,3 градуса. Годом ранее в Москве зафиксировали только четыре настолько теплые ночи.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала москвичам носить в жару вещи светлых тонов. В период повышенной температуры воздуха следует носить вещи из хлопка и льна. Врач также порекомендовала находиться в тени и не оставаться на открытом воздухе с 10:00 до 17:00.



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