Москвичам рассказали о погоде 3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 3 августа, в столице и области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

В Москве в четверг и пятницу объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет актуально с 12:00 3 августа до 18:00 4 августа.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 3 августа в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 3 августа